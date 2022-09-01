الأهلي يحدد 3 معايير لاختيار المدير الفني الجديد لخلافة سواريش

وضعت إدارة النادي الأهلي، عدة معايير لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، لقيادة المارد الأحمر، في الموسم الجديد، بعد توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، التي فاز بها برباعية في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن الإدارة وضعت عدة معايير لاختيار المدير الفني الجديدة أهمها الخبرات؛ وضرورة أن يكون المدير الفني يتميز بالخبرات الكبيرة وامتلاكه سيرة ذاتية كبيرة.

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