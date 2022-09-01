انطلاق معرض أهلا بالمدارس في البحيرة يوم 10 سبتمبر

تستعد محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة المقبلة لافتتاح معرض أهلا بالمدارس خلال في 9 مناطق بمدن ومراكز المحافظة حيث جرى الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لإعداد المعرض الذي يخدم أبناء محافظة البحيرة في شراء متعلقات الدراسة.

معرض أهلا بالمدارس في البحيرة

وأكد مفتاح عبد اللطيف مدير عام شؤون المعارض بمديرية التموين بالبحيرة أنه من المقرر افتتاح 4 معارض أهلا بالمدارس «رئيسية»، و42 معرضا فرعيا بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك للتخفيف عن أعباء المواطنين في توفير شتى متطلبات الدراسة بأسعار مخفضة عن الأسواق.

موعد افتتاح معرض أهلا بالمدارس بالبحيرة

وأضاف مدير عام شؤون المعارض بالبحيرة في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه من المقرر البدء في افتتاح معرض أهلا بالمدارس يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم افتتاحه تدريجيا بمختلف نطاق المدن والمراكز، مشيرا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وجار اختيار أماكن المعارض المقرر إقامة المعرض بها.

يذكر أن معرض أهلا بالمدارس يتم إعداده كل كام بمحافظة البحيرة من قبل مديرية التموين والتجارة بالمحافظة، وذلك لتوفير متعلقات الدراسة من ملابس مدرسية وأدوات بأسعار مخفضة تناسب مع المواطنين، على أن يكون موعدها بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.