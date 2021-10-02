أهم أخبار البحر الأحمر.. ضبط سيارة متهورة وافتتاح معرض أهلا بالمدارس

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عدة أحداث مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تمكنت مباحث مرور البحر الأحمر من ضبط السيارة المتهورة والتي كانت تسيير بسرعة جنونية والتي تسببت في إتلاف 5 سيارات بشارع النصر الرئيسى وسط مدينة الغردقة، وفى مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وبحث اللواء حامد أحمد رئيس المدينة الشكاوى المقدمة من المواطنين للإدارات المختصة لحلها، بينما شهدت مدينة سفاجا إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض أهلا بالمدارس عقب افتتاحه بساعات.

ضبط السيارة المتهورة في الغردقة

وتمكنت مباحث مرور البحر الأحمر، برئاسة العقيد جورج عادل رئيس المباحث، بالتنسيق مع مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة الرائد مصطفى حلمي، من ضبط السيارة الميكروباص الأجرة، والتي كانت تسير بسرعة جنونية ما أسفر عن تسببها في إتلاف 5 سيارات بشارع النصر الرئيسي وسط مدينة الغردقة.

وكان تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، قد تلقى إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث البحر الأحمر، يفيد بتلقي مباحث قسم شرطة ثانٍ الغردقة عدة بلاغات من أصحاب السيارات الملاكي تفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بـ 5 سيارات ملاكي أثناء تواجدهم بشارع النصر، وجرى تشكيل فريق بحث قادة العميد أحمد رفعت رئيس المباحث، وعدد من ضباط مباحث المرور، ومباحث قسم ثان الغردقة، وبعد الفحص لكاميرات المراقبة والتحريات عن بيانات السيارة المتسببة تبين أن السيارة تحمل لوحات رقم 7538 ميكروباص لون أبيض في رمادي وأمكن ضبطها وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس مدينة رأس غارب يبحث شكاوى المواطنين

وفي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقد اللواء حامد أحمد رئيس المدينة اللقاء الدورى للمواطنين الخميس من كل أسبوع بالوحدة المحلية لبحث المشاكل المقدمة من المواطنين، واستعرض رئيس المدينة عدد 10 طلبات وشكاوى متنوعة من المواطنين مابين طلبات تقنين وحالات إنسانية، وبحثها مع الإدارات المختصة لحلها، وذلك من خلال تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتسهيل إجراءات حصول المواطن على أفضل خدمة بأسرع وقت.

إقبال كبير على معرض أهلا بالمدارس

وشهدت مدينة سفاجا إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض أهلا بالمدارس الذي افتتحه اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور بتوفير كافة احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإقامة المعارض قبل بداية العام الدراسي بكافة مدن المحافظة ومنها مدينة سفاجا.

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا في تصريحات صحفية، حرص القيادة السياسية على كافة الأصعدة بتوفير جميع مستلزمات طلاب المدارس فى مراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر.