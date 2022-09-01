اختيار مهاب مجاهد مستشارا لمؤسسة بيرسون العالمية

أعلنت مؤسسة بيرسون Pearson Edexcel العالميه، اختيار الدكتورمهاب مجاهد مستشارا للمؤسسة، رسميا.

وتعد بيرسون Pearson Edexcel واحدة من كبرى المؤسسات التعليمية في العالم، المعنية بتقديم الخدمات التعليمية والشهادات الدولية، وتتميز بتوفير تجربة استثنائية وإضافة قيمة حقيقية لطلابها، تميزهم عن نظرائهم في الحياة التعليمية والعملية.

بدأ الدكتور مهاب مجاهد مسيرته في المجال التعليمي عام 2011 بعد التخرج من كلية طب عين شمس، ودراسة الطب النفسي بجامعة ساوث ويلز في المملكة البريطانية المتحدة.

وعلى مدى أكثر من 10 أعوام مكنته خبرته الأكاديمية والطبية من منظور مختلف في تطوير الممارسات التعليمية بشكل مميز يتناول احتياجات الطلاب المعنوية، إضافة لاحتياجاتهم الأكاديمية بالشكل الذي انعكس على تميزهم في حياتهم الأكاديمية والعملية معًا.

يذكر أن مهاب مجاهد هو أيضًا الشريك المؤسس، والمدير تنفيذي لشركة LMO Vidukation، وهي الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في خدمات التعليم الإلكتروني والخدمات الموازية، والتي نجحت منذ نشأتها في تقديم خدمة تعليمية متميزة لآلاف الطلاب حول الشرق الأوسط، كما ساهمت في تطوير العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى.