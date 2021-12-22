«تعليم الوزراء» يكشف حقيقة شائعات «مجمع الأميرية» ويفعل آلية الشكاوى

كشف الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة، بشأن مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، أحد مشروعات الصندوق.

شهادة «بيرسون»

وقال الحيوي بحسب بيان، إنّه نتيجة لتداول بعض المعلومات غير الصحيحة من بعض المدرسين القائمين على رأس العمل، وبعض من المدرسين السابقين لطلاب المدرسة التكنولوجية بالمجمع، وأولياء أمورهم، تجمع أمس الثلاثاء بعض طلاب الصفين الثاني والثالث بالمدرسة التكنولوجية، وبعض أولياء أمورهم داخل المجمع، للاستفسار عن مدى إمكانية منح طلاب السنة الثانية بالمدرسة التكنولوجية شهادة «بيرسون» المستوى الثالث، وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بسير العملية التعليمية داخل المدرسة.

وأضاف الحيوي، أنّ الصندوق اجتمع على الفور مع ممثلي طلاب الصفين الثاني والثالث بالمدرسة وأولياء أمورهم، واستمع لمطالبهم والرد عليها، مع توضيح المعلومات التي تم الاستفسار عنها بعد تضليلهم بها.

حل مشكلات العملية التعليمية

وأوضح الحيوي، أنّ الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات، أبرزها دراسة مدى إمكانية حصول طلاب السنة الثانية في المدرسة بالعام الدراسي 2021/2022 على شهادة «بيرسون» المستوى الثالث، والتأكيد على استمرار منظومة الجودة بشهادة «بيرسون» لطلاب الصفين الثاني والثالث بالمدرسة، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بالعملية التعليمية سواء امتحانات أو دراسة وخلافه.

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، الاتفاق على تفعيل آلية لتلقي الشكاوى من طلاب المجمع، والتأكيد على الطلاب وأولياء الأمور بعدم الالتفات إلى أي معلومة تصدر عن مصادر غير منسوبة إلى إدارة المجمع.