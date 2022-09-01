السجن 5 سنوات لطالبتين.. إحداهما امتحنت بدل الأخرى بجامعة الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المُنعقدة بمقر المحكمة في مدينة الزقازيق، بمعاقبة فتاة امتحنت بدلا من صديقتها بجامعة الزقازيق بالسجن 5 سنوات، كما قررت معاقبة الأخيرة بالسجن 5 سنوات لاشتركها مع الأولى في نفس التهمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

فتاة تؤدي الامتحان بدلا من صديقتها

تعود أحداث القضية رقم 6865 جنايات قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2022، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد اتهام فتاة بأداء امتحان في كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق بدلًا صديقتها بالاتفاق معا.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بإحالتهما غيابيا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.