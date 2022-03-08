جنايات الزقازيق تستأنف محاكمة امرأة متهمة بقتل زوجة ابنها حرقا

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليم، وسكرتارية وائل عبد المنعم عيد، محاكمة امرأة متهمة بقتل زوجة ابنها حرقا، بسبب خلافات بينهم في مركز أولاد صقر، ومن المقرر أن تستمع المحكمة للشهود والمرافعة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية رقم 11757 جنايات أولاد صقر والمقيدة برقم 1715 لسنة 2021، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «نجاح م»، 57 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز أولاد صقر، بـ قتل «سماح م» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدت النية والعزم على ذلك، وأعدت لهذا الغرض أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مادة البنزين ومصدر لهب)، وما أن ظفرت بها حتى سكبت مادة البنزين على عموم جسدها ثم أشعلت بها النيران، وأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها، قاصدة من ذلك إزهاق روحها.

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وأفاد «محمد خ» والد المجني عليها، أنه أُبلغ هاتفيا من زوج ابنته بنشوب حريق في مسكن الزوجية والتهمت النيران جسدها، ونُقِلت على إثر ذلك إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، مضيفا أن ابنته أبلغته - في أثناء إفاقتها لبضع لحظات - بأن المتهمة حماتها، وفعلت ذلك على إثر خلافات بينهما، إذ توجهت إليها في مسكن الزوجية وألقت صوبها مادة معجلة للاشتعال «بنزين» ثم أشعلت بها النيران فالتهمت جسدها.

وفي وقت لاحق، تلقى مركز شرطة أولاد صقر إخطارا من المستشفى بـ وفاة المجني عليها، فيما ألقت الشرطة القبض على المتهمة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق.