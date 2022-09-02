7 خطوات لاستخراج وثيقة الطلاق «أونلاين».. اعرفها

تتيح وزارة الداخلية المصرية استخراج جميع وثائق الأحوال المدنية، بأسهل الطرق سواء من خلال مقار السجلات المدنية أو عبر منصة الأحوال المدنية «أونلاين» من أجل تسهيل الإجراءات للجمهور، وذلك وفقًا للتطور في جميع مؤسسات الدولة.

وتقدم الأحوال المدنية 6 وثائق إلكترونية وهي بطاقة الرقم القومي وشهادة المواليد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق وقيد عائلي «فردي».

ونستعرض في السطور التالية خطوات استخراج وثيقة الطلاق عبر منصة وزارة الداخلية، وهي كالتالي:

- الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية وإنشاء حساب.

- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين «وثيقة الطلاق».

- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين ثم الضغط على «التالي».

-إدخال بيانات وثيقة الطلاق المطلوبة، والضغط على «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط»، ثم الضغط على «التالي».

- إدخال بيانات مقدم الطلب ثم الضغط على «التالي».

-إدخال الكود الموجود في الصورة والضغط على «إرسال الطلب».

- يتسلم مقدم الطلب وثيقة الطلاق خلال 72ساعة.

الخط الساخن في الأحوال المدنية

الأحوال المدنية طورت خدماتها لكبار السن فخصصت الرقم الساخن 16582 للمواطنين للحصول على الخدمات وخاصة كبار السن الذين لا يجيدون التعامل مع وسائل التطوير الجديدة الانترنت ويكون الاستفادة من خدمات الخط الساخن، كالتالي:

- طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي أو الاستمارة.

- الحصول على وثائق المستندات للمتصل أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثالثة.

- طلب إصدار بطاقة رقم قومي أول مرة لكبار السن وذوي الهمم فقط.

- الاستعلام عن حالة طلب سابق.

- معلومات عن الخدمات الجديدة التي قدمها القطاع.

- التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء.