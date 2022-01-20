خطوات استخراج وثيقة طلاق من البيت: بالتليفون في أقل من 5 دقائق

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الحصول على عدد من الخدمات الخاصة بالسجل المدني إلكترونيًا، حيث يمكنك الحصول عليها من خلال هاتفك أو جهاز الكمبيوتر وأنت جالس في منزلك، ومن بين تلك الخدمات استخراج وثيقة طلاق، حيث يمكنك الحصول عليها من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.

خطوات استخراج وثيقة طلاق إلكترونيا

ولتتمكن من استخراج وثيقة الطلاق «أونلاين» من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية.

- إنشاء حساب على موقع الداخلية، والتي يتم خلالها طلب بعض البيانات الأساسية والتي تتضمن الاسم الرباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف الأساسي، وسيتم من خلاله إرسال كود، يدخل في الموقع، وهكذا تتمكن من التسجيل، ويمكنك الاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع الوزارة.

- بعد تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، يمكنك الدخول على خدمات الإنترنت.

- بعد اختيار خدمات السجل المدني، اضغط على «وثيقة طلاق».

- إدخال عدد الشهادات المطلوبة ثم الضغط «التالي».

- سيطلب منك إدخال بيانات الوثيقة «طلاق»، وتحديد درجة قرابة، ثم الضغط على مربع قرأت الإرشادات وموافق على الشروط والأحكام، وفي النهاية يتم الضغط التالي.

- سيطلب إدخال بيانات مقدم الطلب، ويجب أن يكون قريب أحد الزوجين حتى الدرجة الثالثة، ثم الضغط على التالي.

- سيتم طلب تحديد طريقة دفع الرسوم، ويمكنك اختيار بطاقة الائتمان، أو ميزة، أو الدفع عند الاستلام.

- أخيرا سيطلب منك كود في الصورة للتأكد من أنك لست روبوت، قم بإدخاله والضغط على إرسال الطلب.

وسيُسلم الطلب، خلال 72 ساعة من التقديم، وفي حالة عدم الاستدلال على وجود صاحب الطلب، سيتم الاتصال هاتفيًا 3 مرات، لتحديد موعد آخر، وفي حالة عدم الرد على الهاتف، سيقوم على الطالب بالتوجه إلى إدارة الأحوال الرئيسية في محافظتك للحصول عليها.