مستشفى 30 يونيو ببورسعيد يحصل على درجة الاعتماد القومية من «اسكوا»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح مستشفى 30 يونيو التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الاسكوا العالمية.

درجة الاعتماد لمستشفى 30 يونيو في بورسعيد

وأوضح بيان الهيئة، حصول مستشفى 30 يونيو ببورسعيد على درجة الاعتماد وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الاسكوا العالمية، وذلك لمدة 3 أعوام، يؤكد مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

التأمين الصحي الشامل

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بالغ سعادته بنجاح مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، في الحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، ما يعني مطابقتها أعلى المعايير العالمية لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

ووجّه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمستشفى 30 يونيو، ولكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز، لما بذلوه من جهد كبير لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة بمعايير تضاهي أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية لأهالي محافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار السبكي، إلى اجتياز 47 منشأة طبية تابعة لـ هيئة الرعاية الصحية المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا، بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الاسماعيلية، جنوب سيناء)، وهو يعد تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، وخطوة جديدة نحو تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية.