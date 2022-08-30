الرعاية الصحية: 250 ألف خدمة طبية بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 250 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة.

72 ألف جلسة غسيل

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الخدمات الطبية بمركز 30 يونيو الدولي تضمنت إجراء أكثر من 72 ألف جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكُلوي، إضافة إلى خدمات القسم الداخلي، وأكثر من 10 آلاف خدمة بقسم الطوارئ، وعلاج 350 حالة بقسم الرعايات المركزة، وأكثر من 21 ألف حالة بالعيادات الخارجية، وأكثر من 140 ألف فحص طبي ومعملي، وأكثر من 3000 عمليات وجراحات متنوعة.

850 عملية بسيطة وصغرى

وأضافت الهيئة، أن الخدمات شملت العمليات والجراحات المتنوعة بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، حيث سجل المركز أكثر من 850 عملية بسيطة وصغرى، وأكثر من 1600 عمليات وجراحات متوسطة، إضافة إلى أكثر من 650 عملية كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تلقي المرضى الخدمات الطبية والعلاجية بمركز 30 يونيو الدولي وفقًا لأحدث الإرشادات والمعايير والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن المركز مجهز على أعلى مستوى، كما يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وبجودة عالمية.

وأضاف أن مركز 30 يونيو الدولي تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، وتشمل الخدمات العلاجية بالمركز علاج أمراض الكُلى، وإجراء عمليات الغسيل الكُلوي، وكذلك إجراء جراحات المسالك البولية، وعلاج حالات الأوعية الدموية، إضافة إلى خدمات الرعايات المركزة، وبنك الدم، والأشعة، والمعامل.