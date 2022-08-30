1.1 مليون خدمة طبية قدمتها مستشفيات «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم أكثر من 1.1 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في فبراير 2021 حتى الآن.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية

وأوضح بيان الهيئة، أن الخدمات التي جرى تقديمها تشمل كافة الخدمات الطبية والعلاجية سواء من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة التشخيصية، والعناية المركزة سواء كبار أو أطفال، فضلًا عن الخدمات الطبية المقدمة بالأقسام الداخلية للمستشفيات وخدمات الحضانات والغسيل الكلوي والعمليات الجراحية التي أجريت خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022، وذلك بمستشفيات «الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية».

تدشين المنظومة بالإسماعيلية

وتابع: «تخطى عدد العمليات الجراحية التي أجريت منذ بداية تدشين المنظومة بالإسماعيلية، وحتى الآن 23000 عملية جراحية، تراوحت حدتها ما بين عمليات متقدمة وكبرى ومتوسطة وصغرى وفائقة الدقة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، ومنها عمليات لم تكن تُجرى في إقليم القناة كله، ولم يتكلف المنتفع أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة كُبرى العمليات الجراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة».

واستكمل: «فيما تخطى إجمالي الفحوصات المعملية والتشخيصية من خلال مستشفيات الهيئة بالإسماعيلية أكثر من 765 ألف فحص طبي وتشخيصي، وما يزيد عن 327 ألف كشف طبي من خلال العيادات الخارجية بالهيئة، فضلًا الفحوصات الطبية من خلال أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة الثلاث بمحافظة الإسماعيلية، وهي «مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة».

هذا، ويشار إلى أن محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وانطلقت المنظومة بها في فبراير 2021، وتقدم المحافظة الخدمة الطبية لمنتفعيها من خلال 22 وحدة ومركزًا لطب الأسرة إضافة إلى 4 مستشفيات تقدم خدمات الرعاية الثانوية والثالثة لمنتفعي المنظومة الجديدة ولقاطني إقليم القناة كله.