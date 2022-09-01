تأجيل محاكمة متهم بإنهاء حياة حماته داخل مستشفى بالزقازيق للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، مد أجل الحكم على متهم بقتل حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، إلى جلسة 24 سبتمبر الجاري .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير أحمد زكي، ومحمد سراج الدين ، وأمانة سر خالد إسماعيل.

مقتل سيدة على يد زوج ابنتها

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل 2021، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد بقيام شخص بطعن والدة زوجته باستخدام سلاح أبيض في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها، وذلك أثناء زيارة زوجته المريضة المحتجزة بالمستشفى، ونشوب مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بذبح المجني عليها. وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وكشفت التحقيقات أن زوجة المتهم محتجزة في المستشفى لتلقي العلاج، وأن والدتها وبعض أقاربها كانوا يتواجدون معها بالمستشفى لزيارتها، وأثناء ذلك حضر زوج المريضة، ووقعت بينه وبين أقاربها مشادة كلامية، بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته.

التحفظ على جثة المجني عليها وفرار المتهم

وتبين قيام المتهم بالتعدي على والدة زوجته وطعنها بسلاح أبيض في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ المتهم بالفرار من موقع الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.