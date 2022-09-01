وزير السياحة يبحث التعاون المشترك في مجال التراث مع مدير عام «الإيسيسكو»

استقبل اليوم الخميس، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال الحفاظ على التراث وصونه ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

حضر اللقاء، الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد، مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتورة سالي مبروك، مساعد مدير عام منظمة «الإيسيسكو».

وخلال اللقاء قدم الدكتور سالم بن محمد المالك، التهنئة لوزير السياحة والآثار، على توليه المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد، مؤكداً على حرص المنظمة على تطوير علاقات التعاون المشترك بينها وبين مصر في مجال الحفاظ على التراث.

تعاون مثمر بين الوزارة والمنظمة

كما استعرض «المالك»، أبرز ما تقوم به المنظمة من برامج وأنشطة في مجالات اختصاصها، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مثمر بين الوزارة والمنظمة، معرباً عن رغبة المنظمة في المشاركة في الأنشطة التي ستقام على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

ومن جانبه، رحب وزير السياحة والآثار، بالدكتور سالم بن محمـد المالك، مؤكدا على تعظيم التعاون بين الوزارة والمنظمة والتنسيق لتعميق العلاقات مع «الإيسيسكو» لخدمة التراث الإسلامي والعالمي، كما تم مناقشة أطر التعاون بين الجانبين من خلال التنسيق في مجال الحفاظ على التراث ومشروع تحويل المواقع التراثية إلى مناطق خضراء وتسجيل الآثار الإسلامية على قائمة منظمة الإيسيسكو للتراث العالمي، وغيرها من المشاريع المستقبلية، وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

مواقع مصرية مسجلة على قائمة التراث لـ«الإيسيسكو»

يذكر أن هناك مجموعة من المواقع التاريخية المصرية والعناصر الثقافية مسجلة على قائمة التراث لمنظمة «الإيسيسكو» منها مقياس النيل بالمنيل، والمتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة، والدير الأحمر بسوهاج، بالإضافة إلى مدينة القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد والمسجلتين على القائمة التمهيدية للمنظمة.