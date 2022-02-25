تنظيم النسخة الأولى من سباق سقارة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نظمت اليوم شركة «تراي فاكتوري»، النسخة الأولى من سباق سقارة والذي يشارك به نحو 1000 متسابق من 30 دولة في مسافة 5 كيلومتر، وكذلك سباق لـ50 طفلا لمسافة 1 كيلومتر.

استخدام نظام توقيت MyLaps

وأوضحت «مها عيد»، مدير عام التوعية السياحية بالهيئة، أنّ سباق سقارة يتميز بطرق ممهدة تم تخصيصها بالكامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويتم استخدام نظام توقيت MyLaps وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الألعاب الأولمبية لاحتساب مدة الركض وترتيب المتسابقين، ما يُمكن وضع السباق على أجندة السباقات الدولية للجري في المستقبل.

وأشار «صبري فرج»، مدير عام منطقة آثار سقارة، إلى أن السباق بدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة من الهرم المدرج، مرورا بهرم الملك «تتي»، ثم «السرابيوم»، حتي انتهي عند ساحة انتظار الهرم المدرج.