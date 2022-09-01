«الكأس القطرية»: الريان يتوصل لاتفاق مع الزمالك لضم زيزو بعد «سوبر لوسيل»

كشفت قناة الكأس القطرية عن توصل نادي الريان لاتفاق مع نادي الزمالك، لضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قناة الكأس: زيزو إلى الريان بعد مباراة الهلال السعودي

وكتب حساب قناة الكأس عبر تويتر: «نادي الريان يتوصل لاتفاق لضم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك وهداف الدوري المصري عقب خوض اللاعب مباراة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي».وللمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.