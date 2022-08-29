فايا يونان تحيي حفلا غنائيا بمسرح الزمالك 16 سبتمبر المقبل

تستعد الفنانة السورية فايا يونان لإحياء أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك، وذلك في السابعة مساء الجمعة 16 سبتمبر.

حفل فايا يونان ضمن محطات جولتها في العالم العربي

وتعيد هذه الإطلالة الفنانة السورية لأحضان جمهورها المصري بعد غياب طويل عن آخر حفلاتها بالقاهرة، وتطرب محبيها بتوليفة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة مثل «متل اليوم، وكن عاشقا، وبيناتنا في بحر».

ويعد حفل مسرح الزمالك ضمن محطات جولة فايا يونان في العالم العربي خلال موسم الصيف، التي مرت خلالها بين قلعة حلب في سوريا ومشاركتها في مهرجان جرش بالأردن ومهرجاني القصرين وطبرقة في تونس، وصولا لجولتها المنتظرة في مصر، وتشد الرحال من بعدها إلى الإمارات لإحياء حفل في أبو ظبي.

حفل فايا يونان استجابة لطلبات الجمهور

وقال الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك، إن حفل فايا يونان يأتي استجابة لطلبات الجمهور، وذلك ضمن مفاجآت المسرح خلال موسمه الجديد، الذي يشهد حفلات الفنان الأردني عزيز مرقة والشاعر عمرو حسن وفرقة عمدان النور بعد نجاح حفلات عنبة والوايلي وفرقة أوتوستراد الأردنية.