لقاء الخميسي عن ارتداء عبدالمنصف لتيشرت الزمالك: «أخلاق وروح رياضية»

نشرت لقاء الخميسي صورة لزوجها محمد عبدالمنصف عبر فيس بوك، مرتديًا تيشرت نادي الزمالك في مباراة اعتزاله التي أقيمت أمس، بين فريقه الحالي نادي الاتحاد السكندري وفريقه السابق نادي الزمالك، الذي حرس مرماه على مدار عدة سنوات، واحتفل جمهور الزمالك بـ عبدالمنصف.

لقاء الخميسي تعلق على صورة عبدالمنصف

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة بقولها: «للتوضيح.. لأن من الواضح إن الصورة بتترجم زي ما كل حد عايز يشوفها.. عبدالمنصف قرر اعتزال الكرة بانتهاء هذا الموسم وكانت لفتة طيبة من زملائه الكرام النجم شيكابالا وأوباما لتكريمه ما بين جمهور الزمالك على تاريخه في هذا النادي العريق، عرفانا وحُباً من زملائه الأعزاء».

وأضافت لقاء في منشورها: «أما عن ماتش اليوم فقد ظهر نادي الاتحاد السكندري في أفضل صورة وأدى الجميع أداءً مشرفًا بقيادة المدير الفني كابتن محمد عمر، تعلمنا من الحياة أن نعطي كل ذي حقٍ حقه».

وقالت لقاء، إنَّ عبدالمنصف كان يلعب في نادي الاتحاد السكندري، ولديه ولاء للنادي ولزملائه وخلال الفترة التي عمل فيها كان يبذل قصارى جهده لنجاحه وتألقه، وأضافت: «بلاش نحمل الأمور أكبر من حجمها، ونادي الزمالك كسبان الدوري من بعد نتيجة امبارح يعني الموضوع مش مفاجأة إطلاقاً».

لقاء الخميسي: الكرة رياضة يعني أخلاق

واختتمت لقاء حديثها بقولها: «ولو عبدالمنصف بارك لزمايله برضه مش عيب ولا غلط، الكرة مش عداء ولا خناقة، الكرة رياضة يعني أخلاق وروح رياضية، وولاد الناس المتربين مابينسوش الماضي، واللي مالوش ولاء لنادي اشتغل فيه 11 سنة مش هايبقى ليه ولاء لأي نادي آخر».