فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. منظمة الصحة العالمية تثير قلق العالم

أرجع مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع إصابات فيروس كورونا الحادث حاليا، إلى التطور الذي طرأ على الفيروس، مشيرا إلى أنه صار أكثر ذكاء ومن ثم قدرة على مراوغة وخداع الجهاز المناعي للإنسان، داعيا الناس إلى العودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

الصحة العالمية: فيروس كورونا قادر على التطور

وأرجع المبعوث الخاص لـ منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، ديفيد نافارو، زيادة الإصابات، إلى أن فيروس كورونا قادر على التطور والتغيير، مشيرا إلى أنه لهذا السبب فإنه على الناس أن يحترموا الفيروس، وذلك حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأوضح المبعوث الخاص لـ منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، ديفيد نافارو، أن ما وصفه بذكاء فيروس كورونا يجعل لديه المقدرة على مراوغة الدفاعات الخاصة بالجهاز المناعي، في الوقت الذي بدأت فيه دول كثيرة في أنحاء العالم تعود إلى الحياة شبه الطبيعية.

وحذر نافارو من اهمال الناس لإجراءات الوقاية والاندماج في الحياة الاجتماعية كما كان الحال قبل كورونا، دون الاهتمام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يذهب ويقتل الكثيرين

ووجه نافارو نصائح للمواطنين، قائلا: رجاء، فيروس كورونا لم يذهب بعد، وهو يقتل الكثيرين من الناس، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما في حالة الإصابة بكورونا طويل الأمد.

ويأتي تصريح المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 في بريطانيا وحدها، حاجز 200 ألف، حسبما أشارت الإحصاءات الرسمية.

وتتزايد الإصابات بكورونا في بريطانيا، وبشكل خاص بمتحورين فرعيين لأوميكرون يعرفان علميا باسم BA.4 و BA.5. وجاء ذلك في الوقت الذي حذر وزير الصحة البريطاني، سيد كمال، من احتمال فرض قيود احترازية من جديد في بريطاينا إذا استمر منحى الصعود، وذلك لكبح انتشار الوباء.