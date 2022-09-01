مدبولي: مجمع خدمات سيدي عبدالرحمن نموذج للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سعادته بافتتاح مجمع الخدمات في منطقة سيدي عبدالرحمن، الذي نفذته الدولة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وشركات قطاع خاص.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المجمع، إن هذا المجمع نموذج شديد التميز للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ممثلا في صندوق تحيا مصر والقطاع الخاص.

مدبولي: المجمع نموذج موازٍ لمشروعات «حياة كريمة»

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا النموذج صمم على أعلى مستوى، وهو نموذج موازٍ لمشروعات «حياة كريمة» التي تنفذها الدولة حاليا.

وأوضح أن المجمع يضم وحدة محلية، والخدمات، وورشًا صناعات يدوية يتميز بيها أهالي مطروح، ومجمع خدمات ومنافذ سلعية وتجارية موجودة بتصميم على أروع ما يكون.

المجمع يقدم خدمات على أعلى مستوى لكل المصريين

وأشار إلى أن المجمع سيقدم خدمات على أعلى مستوى للمصريين جميعًا، وأي مواطن في الساحل الشمالي يستطيع أن يستفيد بالخدمات.

ووجَّه شكرا خاصا لصندوق تحيا مصر، واصفا إياه بأداة تنفيذية مميزة للعديد من المشروعات لتنمية المجتمع المحلي ومشروعات عملاقة، معربا عن أمنياته بتكرار هذا النموذج، وتعميمه لكل محافظات مصر كنموذج حضاري على أعلى مستوى.