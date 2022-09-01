«مدبولي» يعقد اجتماعا مع وزيري المالية والصناعة لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي حضر عبر تقنية «فيديو كونفرانس» والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

مدبولي: تكليفات بمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة، وتوفر الدعم الكامل له، مشيرا إلى أن هناك تكليفا واضحا بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وكذا متابعة عمل منظومة الإفراج الجمركي ACI.

إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي بعملية التصنيع

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف أيضا زيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية.

وأضاف «سعد» أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية دعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه تم صرف ما يقرب من 33 مليار جنيه للمصدرين خلال المبادرات منذ بداية تنفيذها في أكتوبر 2019.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون الجاري بين الحكومات المصرية والإماراتية والأردنية والبحرينية ضمن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تم إطلاقها منتصف العام الجاري بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه منذ إطلاق المبادرة يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، متابعا: «نتعهد بإزالة أي عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة، موجها وزير الصناعة بأن تكون مشروعات المبادرة على أجندة أولوياته».