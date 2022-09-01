تفاصيل زيارة مدبولي لمستشفى العلمين النموذجي.. افتتاح وحدات وإشادة بالعاملين

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جولة تفقدية لبعض المرافق في محافظة مطروح، حيث افتتح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى «العلمين النموذجي» بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، كما تفقد الأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وعدد من قيادات وزارة الصحة والمحافظة.

رئيس الوزراء: تطوير شامل لمستشفى «العلمين النموذجي»

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مستشفى «العلمين النموذجي»، يعتبر من المشروعات العديدة التي حظيت باهتمام كبير، حيث تم إجراء تطوير شامل له نظرا لأهميته كصرح طبيّ يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطني وزائري محافظة مطروح، وكذلك العاملين بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الساحلية على مدار الـ24 ساعة؛ بسبب موقعه الجغرافي المتميز بالكيلو 107 طريق «إسكندرية- مطروح» الساحلي، وقربه من الطرق الساحلية، إلى جانب زيادة أعداد المصطافين بالمنطقة الساحلية خلال فصل الصيف.

كما افتتح «مدبولي»، وحدة الرنين المغناطيسي الجديدة، التي تم إمدادها بأكبر وأسرع أجهزة الرنين مؤخرا؛ حيث استمع لشرح من وزير الصحة والسكان، حول هذه الوحدة الطبية الجديدة التي يتوافر بها جهاز 1.5 تسلا، وهو عبارة عن جهاز ذو فتحة كبيرة قطرها 70 سم لتصوير الأوزان الكبيرة؛ مشيرا إلى أن الجهاز يتحمل مريضا يصل وزنه إلى 250 كجم، ويتميز الجهاز بتقنية الـ«short magnetic»؛ والتي تُمكّن القائمين على الوحدة من إجراء فحوصات عديدة للمرضى، فضلا عن أن الرأس خارج الجهاز وهو ما يُقلل من «فوبيا» الرنين لدى بعض المرضى، كما أنه يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة وسرعة الفحص.

وزير الصحة: تزويد وحدة القسطرة بمستشفى العلمين بأحدث الأجهزة عالميا

واستمع «مدبولي»، لشرح من وزير الصحة والسكان حول أول حالة استفادت من خدمات وحدة الرنين المغناطيسي، مؤكدا دقة الفحوصات التي يقوم بها الجهاز في تقديم نتائج جيدة للمرضى تساعد في تشخيص الحالات المرضية؛ تمهيدا لتلقي العلاج المناسب.

كما افتتح رئيس الوزراء، وحدة قسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، التي تم تشغيلها مؤخرا بعد إمدادها بأحدث أجهزة القسطرة في العالم؛ وفق وزير الصحة، قائلا: يتميز الجهاز الجديد باحتوائه على أحدث التقنيات المساعدة في التشخيص الدقيق، كما أنه مزود بتقنيات متقدمة مثل stent bost، و3D، وجودة فحص متقدمة مع أقل نسبة أشعة للمريض، كما يتمتع بالقدرة على تقديم أسرع خدمة لإنقاذ حياة المرضى، حيث يستخدم في علاج الحالات المتقدمة في أمراض القلب، إلى جانب قدرته الفائقة على استخدامات قسطرة المخ، والشرايين الطرفية، بجانب التعامل مع الجلطات القلبية والمُخية وحقن الأورام، إضافة إلى التعامل مع الجلطات الحادة بالقلب، مضيفا أن الجهاز يمكنه عمل قسطرة للمريض حتى وزن 275 كجم.

رئيس الوزراء يطئمن على توافر المستلزمات الطبية بمستشفى «العلمين»

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، على تفقد مختلف أقسام مستشفى «العلمين النموذجي»؛ للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية في تقديم الخدمات العلاجية المختلفة للمرضى بمستوى عال من الكفاءة والتفاني، فضلاً عن الاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية بما يضمن تقديم أفضل أوجه الرعاية للمترددين عليه.

كما تفقد «مدبولي»، الأقسام المختلفة بالمستشفى الذي يضم تخصصات: الاستقبال والطوارئ، باطنة عامة، أطفال، كلى صناعي، تخدير، القلب والأوعية الدموية، العناية المركزة، الرمد، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحات العظام، المخ والأعصاب، التجميل، وجه وفكين، والباثولوجي، كما تفقد غرفة الملاحظة بالمستشفى والمُزوّدة بأحدث الأجهزة والتقنيات لمتابعة حالات المرضى أولا بأول، لإجراء بعض التدخلات الطبية اللازمة.

مستشفى «العلمين النموذجي» يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 97 سريرا

كما تفقد رئيس الوزراء، وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة، التابعة لقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، واستمع لشرح الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، حيث أكد أن الوحدة يتوافر بها أجهزة متطورة لتغطية محافظة مطروح والمناطق الساحلية، ولا سيما خلال فترة المصايف والإجازات، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2022، موضحا أنه تم تدريب عدد كبير من فنيي الأشعة ورفع كفاءتهم للقيام بتقديم الخدمات للمرضى بأعلى مستوى من الأداء والجودة، وأثنى «مدبولي»، على هذه الخدمة الطبية المتنقلة المتطورة، والتي تقدم خدماتها للمترددين على المنطقة الساحلية بالكامل.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الملواني، مدير المستشفى، أن المساحة الإجمالية لمستشفى «العلمين النموذجي»، تبلغ 23 ألفا و597 مترا، تشغل مساحة المباني منها نحو 3708 م، مشيرا إلى أنه يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 97 سريرا، موزعة على أقسام الطوارئ، والرعاية المركزة والمتوسطة، وأقسام الداخلي، ورعاية القلب، بالإضافة إلى 5 غرف للعمليات الجراحية، و10 حضانات، و9 ماكينات للغسيل الكلوي.

وتناول مدير المستشفى، معدلات التشغيل للعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلي، إضافة إلى العناية المركزة، والعمليات، والحضانات، والأشعة، والمعمل، والغسيل الكلوي.

رئيس الوزراء يشكر العاملين بمستشفى «العلمين النموذجي»

وتوجه رئيس الوزراء، بالشكر للأطباء وطاقم التمريض وجميع القائمين على العمل في مستشفى «العلمين النموذجي»، مشيدا بكفاءتهم وتفانيهم في أداء مختلف الخدمات اللازمة للمرضى، موجها في هذا الإطار بضرورة الحرص على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، بالإضافة إلى توافر أكياس الدم والبلازما من مختلف الفصائل ببنك الدم في المستشفى، مع مراعاة استمرار إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت الطبية وكافة أجهزتها؛ للعمل على استدامتها وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمترددين عليها.