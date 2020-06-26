خلال زيارته للساحل الشمالي.. وزير السياحة يشيد بدور مستشفى العلمين

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار مستشفى العلمين المركزي، وكان في استقباله الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وذلك خلال زيارته إلى محافظة مطروح لمتابعة المنشآت السياحية والأماكن الأثرية.

وأنهى "العناني"، اليوم، زيارته لمدينة مرسى مطروح يرافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبعض الشواطىء الغرام وكليوباترا والمتاحف كمتحفي روميل ومتحف مطروح القومى.

وتعد مستشفى العلمين المركزى أقرب مستشفى للمنشآت والقرى السياحية بالساحل الشمالى، ويجرى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الصحة لمتابعة استعدادت المستشفيات خاصة مع موسم الصيف السياحى وتمهيدا لإستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

ويتابع وزير السياحة والآثار تنفيذ الإجراءات الإحترازية التى أقرتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأشاد وزير السياحة بمستشفى العلمين والتجهيزات الطبية عالية المستوى ومدى الكفاءة وإستعدادات جميع الأطقم الطبية تحت إشراف الدكتور محمد ظريف مدير عام مستشفى العلمين النموذجى، وقدم الشكر للأطباء والممرضات ودورهم الإنسانى والوطنى الكبير كجنود جيش مصر الأبيض أول خط دفاع عن صحة الإنسان ومواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".