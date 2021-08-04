محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين استعدادا لمنظومة التأمين الصحي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مستشفى العلمين النموذجى، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكفاءة الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة، وتفقد جميع الأقسام بها، للوقوف على مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة.

توافر الأمصال والطعوم بمستشفى العلمين النموذجى

وراجع محافظ مطروح، اليوم، وقيادات وزارة الصحة خلال الجولة، توافر كميات الأمصال الطبية والطعوم، التي تكفى احتياجات المترددين على المستشفى، واستعرض الدكتور محمد ظريف مدير عام مستشفى العلمين، إمكانات المستشفى، وأعمال التطوير التى نفذت به، وجهود العيادات الخارجية وقسم الطوارىء في استقبال الحوادث على مدار الساعة، والعمليات الجراحية الدقيقة بالمستشفى.

دعم مستشفيات العلمين والحمام ومطروح العام

وأكد محافظ مطروح، أنه جرى توفير جهاز أشعة جديد لمستشفى الحمام المركزى، وعدد 40 سرير طبى لمستشفيات الحمام والعلمين ومطروح العام، و22 سرير استقبال طوارئ بمستشفيات مطروح، لافتا أنه جار الإعداد لدخول محافظة مطروح منظومة التأمين الصحى الجديدة، وجار التعاقد مع عدد 150 طبيبا واستشاريا في التخصصات الطبية المختلفة بتمويل من وزارة الصحة، وتكليف 93 طبيبا جديدا على مستوى مستشفيات مطروح، والدفع بـ20 طبيب لمستشفى الضبعة، مع مقترح التعاقد مع مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، منها مستشفيات القباري وجمال عبدالناصر بالإسكندرية.

وأوضح المحافظ، أنه جار الإعداد لافتتاح منشآت مستشفى السلوم المركزي الأسبوع المقبل بعد التطوير، وانتظار سنوات للبدء فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتشغيل جزء من مستشفى النجيلة للعزل، وذلك للخدمات الطبية العادية في التخصصات المختلفة، لتقديم خدمات للمواطنين، وتخصيص جزء منها للعزل وعلاج حالات كورونا.