رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مدبولي يفتتح مشروعات تعليم تقلل الكثافة من 105 لـ36 طالبا بالفصل بمطروح

كتب:

محمد مجدي
06:39 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقرية سيدي عبدالرحمن، في نطاق محافظة مطروح، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وتضم 4 مدارس خفضت الكثافات من 105 طلاب لـ36 طالبا.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير النموذجي التي تمت في قرية سيدي عبدالرحمن، بالشراكة بين الدولة، وصندوق تحيا مصر، وعدد من شركات القطاع الخاص. 

وتفقد رئيس الوزراء مدرسة تحيا مصر الابتدائية، وشاهد عدد من الأنشطة الصيفية، بينها تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس عبر مدارس للفتيات فقط.

وشاهد عدد من الأنشطة الصيفية مثل التطريز، والغناء،  والرسم، وأنشطة رياضية.

اقرأ المزيد:

مدبولي: مجمع خدمات سيدي عبدالرحمن نموذج للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

«مدبولي» يعقد اجتماعا مع وزيري المالية والصناعة لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج

مدبولي يوجّه بوضع خطة عمل تنفيذية لزيادة معدلات السياحة الدينية في مصر

مدبولي: الانتهاء من المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال أيام
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.