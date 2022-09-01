مدبولي يفتتح مشروعات تعليم تقلل الكثافة من 105 لـ36 طالبا بالفصل بمطروح

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقرية سيدي عبدالرحمن، في نطاق محافظة مطروح، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وتضم 4 مدارس خفضت الكثافات من 105 طلاب لـ36 طالبا.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير النموذجي التي تمت في قرية سيدي عبدالرحمن، بالشراكة بين الدولة، وصندوق تحيا مصر، وعدد من شركات القطاع الخاص.

وتفقد رئيس الوزراء مدرسة تحيا مصر الابتدائية، وشاهد عدد من الأنشطة الصيفية، بينها تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس عبر مدارس للفتيات فقط.

وشاهد عدد من الأنشطة الصيفية مثل التطريز، والغناء، والرسم، وأنشطة رياضية.