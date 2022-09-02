مواقيت الصلاة اليوم الجمعة بمحافظة أسوان

تقدم «الوطن» ضمن خدماتها للقراء مواعيد الصلاة بمحافظة أسوان خلال اليوم الجمعة، الثاني من شهر سبتمبر عام 2022، والموافق الخامس من شهر صفر لعام 1444 هجرياً، وأبرزها صلاة الجمعة والتي سيكون موعدها في الساعة 11 و48 دقيقة بحسب بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في أسوان

وبحسب ما جاء في مواعيد الصلاة بحسب التوقيت المحلي لمحافظة أسوان، والهيئة المصرية العامة للمساحة فإنها ستكون كالتالي:

صلاة الفجر الساعة: 4.06 صباحاً

صلاة الجمعة الساعة: 11.48 صباحاً

صلاة العصر الساعة: 3.16 مساءً

صلاة المغرب الساعة: 6.06 مساءً

صلاة العشاء الساعة: 7.21 مساءً

وسيكون شروق الشمس في تمام الساعة 5.30 صباحاً

مساجد أسوان

يذكر أن محافظة أسوان بها العديد من المساجد التاريخية والأثرية من بينها على سبيل المثال مسجد بدر بالطابية والذي يقع بتبة عالية وسط مدينة أسوان، كما يوجد المسجد الجامع ومسجد الحاج حسن بمدينة أسوان، والعديد من المساجد العتيقة في مراكز المحافظة الخمسة أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو.