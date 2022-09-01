مواقيت الصلاة وموعد الشروق اليوم الخميس 1-9-2022 في محافظة الفيوم

أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة الخمس في محافظة الفيوم، اليوم الخميس، الموافق 1 سبتمبر 2022، ليتسنى لأهالي المحافظة من المسلمين أداء الصلوات في موعدها لكونها أحد أهم أركان الإسلام الخمسة، كما أعلنت الهيئة عن موعد الشروق والغروب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم لأهالي محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد الشروق في الفيوم

ويأتي موعد الشروق اليوم الموافق 5 صفر 1444 هجرية، في محافظة الفيوم في تمام الساعة 5:35 دقيقة صباحاً، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الفيوم هيئة المساحة المصرية كالتالي:

- موعد أذان الفجر في الفيوم.. 2022 في تمام الساعة 4:06.

- موعد الشروق.. 5:35.

- موعد صلاة الظهر.. 11:58.

- موعد أذان العصر.. 3:31.

- موعد أذان المغرب في الفيوم.. 6:20.

- موعد أذان العشاء.. 7:39

وجميع مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، بينما تتأخر بفارق دقيقة واحدة تأخير في مركز إطسا.