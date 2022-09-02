تسرب نفط في مضيق جبل طارق بعد اصطدام سفينتين

ذكرت قناة «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، أن ناقلة نفط اصطدمت بسفينة أخرى في مضيق جبل طارق، ما أوقع تسرب نفطي جرى السيطرة عليه فيما بعد، مع اعتقال شخص تشتبه به السلطات دون أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

تسرب نفطي صغير

وأشارت هيئة ميناء جبل طارق في بيان لها، إلى أنه حدث تسرب في كمية صغيرة من النفط، من محيط حاجز كان موضوع لمنع أي تسرب، وسيجر إضافة حاجز ثانٍ لمنع وقوع تسرب آخر أوسع.

وانتشر بجانب السفينة، بقعة وقود صغيرة، وتجاهد دولة جبل طارق حاليا، من أحل جمع النفط المسرب بالتنسيق مع هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية في الوقت الذي يعاني فيه العالم من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت مطلع العام الجاري.

غلق مصادر التسريب

ونزل غواصون من أجل إغلاق مصادر التسرب في السينة وهما فتحتان في خزانات الوقود، وبدوره ذكر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، لإذاعة إسبانية، أن شركات التأمين ستعمل على ضخ الوقود المفقود من السفينتن.