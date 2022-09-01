مخاوف من تقليص فترات الرعاية للمرضى في بريطانيا لارتفاع أسعار الطاقة

حذّر رؤساء عدد من المستشفيات في المملكة المتحدة، اليوم، من أنه قد يتعين قطع رعاية المرضى لتعويض الزيادات الضخمة في فواتير الطاقة، خلال أشهر الشتاء، وفق تقرير لوكالة أنباء فرانس برس.

وقالت معظم مجموعات المستشفيات، إنهم يتوقعون أن تتضاعف الفواتير على الأقل، مع بدء ارتفاع الأسعار، وقال اتحاد NHS، الذي يمثل مقدمي الخدمات الصحية في الخدمة الصحية الوطنية الممولة من القطاع العام، إنّه سيكون هناك تأثير غير مباشر.

الشتاء سيكون تحديا هذا العام أمام المستشفيات البريطانية

وقال روري ديتون، قائد المجموعة، إن الفجوة في التمويل بسبب ارتفاع التضخم سيتعين إما تعويضها عن طريق عدد أقل من الموظفين الذين يتم توظيفهم، أو فترات انتظار أطول للرعاية أو تقليص مجالات أخرى لرعاية المرضى.

وأضاف أن الفشل في تعويض الخدمات ومقدمي الخدمة بشكل صحيح عما ألمّ بهم جراء التضخم سيؤدي زيادة الضغط على الخدمات الصحية بينما نتجه نحو فصل الشتاء الذي من المعلوم أنه سيكون تحديًا بشكل خاص هذا العام.

التضخم عند أعلى مستوى له منذ 40 عاما في بريطانيا

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 10.1% مع تنبؤات رهيبة بأن المعدلات قد ترتفع إلى 18% أو أكثر في العام المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، أُبلغت الأسر أن فواتير الغاز والكهرباء سترتفع بنسبة 80% خلال شهر أكتوبر، مع مزيد من الزيادات في العام المقبل.

وحذّرت الشركات في جميع المجالات من أن الزيادات الضخمة قد تجبر كثيرين على الإغلاق إذا لم تفعل الحكومة شيئًا للمساعدة.

مستشفيات تتوقع ارتفاع فاتورة الطاقة في يناير وفبراير

وقالت المجلة الطبية البريطانية، إن مديري مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال في لندن أخبروها أنهم يتوقعون فاتورة طاقة تبلغ نحو 650 ألف جنيه إسترليني (756 ألف دولار) شهريًا في يناير وفبراير من العام المقبل.

في الوقت نفسه من العام الماضي، كانت الفاتورة نحو 350 ألف جنيه إسترليني، كما توقع مستشفى شيفيلد للأطفال في شمال إنجلترا ارتفاعًا بنسبة 130% تقريبًا في إجمالي فاتورته لعام 2022-23.

وأضافت المجلة الطبية أن مستشفى جامعة نوتنجهام في وسط إنجلترا خصص ميزانيتها لزيادة الغاز والكهرباء بنسبة 214% هذا العام.