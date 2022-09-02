مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم.. الجمعة 12 ظهرًا

تمثل مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، واحدة من أهم ما يبحث عنه المواطنون لأداء الصلاة في وقتها وخاصة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى، وفقا لقرار مديرية أوقاف الإسكندرية.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وسجّلت مواقيت الصلاة ليوم الجمعة بمحافظة الإسكندرية، تأخرًا عن باقي المحافظات، وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة، وجاءت كالتالي:

- موعد أذان الظُّهْر في الإسكندرية ليوم الجمعة الساعة 12 ظهرًا.

- موعد أذان العَصر في الإسكندرية ليوم الجمعة 3:35 عصرا.

- موعد أذان المَغرب في الإسكندرية ليوم الجمعة 6:23 مساءً.

- موعد أذان العِشاء في الإسكندرية ليوم الجمعة 7:44 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية اليوم

يُشار إلى أن خطبة الجمعة الموحدة اليوم الموافق 2 سبتمبر 2022، ستكون تحت عنوان «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، ويؤدي المواطنون الصلاة في المساجد الكبيرة المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

وأكدت مديرية أوقاف الإسكندرية، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقت أداء الخطبة عن عشر دقائق.