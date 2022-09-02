وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم.. آيات الاعتبار في القرآن الكريم

«آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، موضوع خطبة الجمعة اليوم 2 سبتمبر 2022 لوزارة الأوقاف والتي تعد أول خطبة في شهر صفر للعام الهجري الجديد 1444، وقامت الوزارة بتعميم الخطبة على الأئمة التابعين لها، كما أعلنت تفاصيل موضوع الخطبة قبل أيام.

خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف في نص موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، أن من أعظم الصفات التي يتصف بها المؤمنون هي الاعتبار، فضلا عن أنها تعد أخص مزايا المتقين أيضا.

واستشهدت الأوقاف بعدد من آيات الذكر الحكيم في عرض موضوع خطبة الجمعة اليوم عن آيات الاعتبار في القرآن الكريم ولفتت إلى أن أهل الاعتبار هم أصحاب النظر الثاقب والقلب الخاشع، كما أوضحت أن الله سبحانه وتعالى حث عباده على إعمال العقول بالإضافة إلى عبادة التدبر والتأمل باعتبارها من العبادات والطاعات المستحبة.

آيات الاعتبار في القرآن الكريم

كما تناولت وزارة الأوقاف المنافع التي أودعها الله جل جلاله في الأنعام لكي ينتفع بها الإنسان، وأشارت في عرض نص موضوع خطبة الجمعة اليوم عن «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، إلى أن في ذلك عبرة ودلالة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وعظيم حكمته وفضله.

كما شددت الوزارة على أن القرآن الكريم يحفل بالكثير من آيات الذكر الحكيم التي تدعو إلى الاعتبار من الأمم السابقة، فضلًا عن الاعتبار بقصص الأنبياء والصالحين، وفيما يلي صورة من نص خطبة الجمعة القادم لوزارة الأوقاف: