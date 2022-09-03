جزيرة النباتات في أسوان من أقدم حدائق العالم.. زارها مشاهير ووزراء وملوك

تعد جزيرة النباتات بمحافظة أسوان واحدة من أهم المعالم السياحية التي يقصدها السياح الأجانب والمصريين خلال زيارتهم للمحافظة، فالموقع الجغرافي المميز لها من خلال توسطها نيل أسوان من الناحية الغربية يزيدها جمالا وبريقا، كما أن لمسات التطوير والتجميل المستمرة فيها يجعلها واحدة من أهم الحدائق والجزر النيلية ليس في أسوان فقط، بل على مستوى الجمهورية.

معلومات عن جزيرة النباتات

الدكتور عمرو محمد، مدير جزيرة النباتات بأسوان، قال إن الجزيرة أو «الحديقة النباتية» من أقدم الحدائق بالعالم وتقع على جزية بأكملها في وسط النيل بمدينة أسوان مواجهة لجزيرة أسوان من الناحية الغربية، وبها ثمار وأشجار وزهور وورود نادرة، فهي تربة خصبة لها، وتقع على مساحة 17 فدانا، ومقسمة إلى 7 قطاعات من النباتات النادرة والمعمرة، حيث يوجد بها أشجار عمرها عشرات السنين، كما يوجد معلومات عن كل شجرة مكتوبة بجوارها.

التطوير بالحديقة النباتية لا ينتهي

وتابع مدير جزيرة النباتات بأسوان، أن أعمال التطوير والتجميل لا تزال مستمرة بصورة يومية، فأفراد عائلة الحديقة النباتية بأسوان يتكاتفون دائماً ويعملون من أجل إظهار الصورة الجمالية لها، كما أن الحديقة ليست مزاراً جماليا فقط، بل يأتي إليها الطلاب من جامعات مصر المختلفة لدراسة بيئتها وطبيعتها وعمل رسائل الماجستير والدكتوراه، فهي تربة خصبة لعلم الزراعة، خاصة أن بها أفضل أنواع الأشجار الخشبية كالأبنوس والصندل، وكذلك النباتات الطبية والعطرية المعروفة مثل السواك والزنجبيل والكركديه، وغيرها من نباتات الزينة والتوابل وأيضا أشجار الفاكهة والثمار المميزة.

مشاهير في زيارة حديقة النباتات

وتُعد الجزيرة النباتية بأسوان واحدة من أهم المقاصد السياحية للعديد من المشاهير، فنجد مثلاً أنه خلال مهرجان أسوان للسينما الأفريقية عام 1978، زار الحديقة النباتية كل من الفنان الكبير فريد شوقي برفقة زوجته سهير ترك والفنانة لبلبة، والمخرج عاطف سالم، والمخرج حسام الدين مصطفى، والذين قاموا بجولة سياحية في الحديقة النباتية بأسوان ضمن فعاليات المهرجان والتقطوا بعض الصور التذكارية.

كما زار الحديقة عدد من الشخصيات العامة، منهم نهرو رئيس وزراء الهند الأسبق، وكذلك الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، بالإضافة إلى فنانين ولاعبي كرة القدم وغيرهم.