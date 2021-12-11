القصير يوجه بتطوير الحديقة النباتية وإعداد تصميمات بحيرة السد بأسوان

في اطار جولته التفقدية لزياره مشروعات تنميه جنوب مصرقام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الساعات الأولى من صباح اليوم بزيارة الحديقة النباتية في أسوان بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة د احمد شعبان نائب محافظ اسوان والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعميرالقصير وجه بضرورة الاهتمام بمنظومة تطوير وتجميل الحديقة الأثرية العريقة

كما أكد على ضرورة الاهتمام بنظافة الحديقة وذلك بالتعاون مع محافظة أسوان كما وجه بتطوير نظم الري وتحويلها إلى أساليب الري ترشيدا لاستهلاك المياه وحفاظا علي الوجهه الحضاريه للحديقة

وزير الزراعة كلف فرع هيئة تنميه بحيره السد العالي التابع لهيئة التعمير باعداد الرسومات والتصميمات الهندسية والبدء الفوري فى التنفيذ والتكلفة التقديرية، كما اكد بضرورة زيادة المساحات الخضراء حتى تكون بالمظهر اللائق للسائحين والزائرين ومتنفسا لأهالي أسوان

اكد علي اهميه الحديقة كتراث حضاري عظيم ووجه بضروره الحفاظ علي الاشجار النادرة ونشرها وإكثارها ووجه اداره الحديقة بالتواصل مع معهد بحوث البساتين للحفاظ علي تلك الاصول النباتيه النادرة والاستفادة من الدعم الفني وزير الزراعة طالب الشركة المسئولة عن نظافه الحديقة ببذل أقصى جهدها للحافظ على النظافة باستمرار

وأكد علي تطوير المتنزهات ودورات المياه لتتلائم والوجهه الحضارية للحديقة وضروره تضافر جهود جهات وهيئات وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي والعمل معا بروح الفريق

وفي نهايه جولته بالحديقة التقي وزير الزراعة بالعاملين واستمع لهم وطالبهم ببذل مزيدا من الجهد والعطاء كما كلف مدير الحديقه بالمتابعه مع كافه الجهات وعرض تقرير دوري مؤكدا على أهمية الحديقة كمعلم سياحي عظيم يضاهي أعظم حدائق أوروبا مطالبا الإعلام بتسليط الضوء على هذه الحديقة التي تضم حوالي 720 نوع من النباتات النادرة على مستوى العالم وتعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصريين أو للأجانب

والجدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد قام بجولة امس واليوم الى منطقة توشكى ومحافظة اسوان لتفقد بعض المشروعات الزراعية في اطار توجيهات فخامة ألرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بضرورة متابعة كافة المشروعات في جميع المحافظات