توزيع 1150 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا في الغربية

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بتوزيع 1150 شنطة مدرسية، شاملة الأدوات المدرسية، بكل ما يحتاجه الطالب، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، وذلك على الأسر الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استمرار العمل المجتمعي، وتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا.

بحث اجتماعي للمستحقين

وقال شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إنه تم عقد اجتماع بمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمديرية، من أجل مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم توزيع 1150 شنطة مدرسية في عدد من القرى والمراكز، موضحًا أن الحالات المستحقة يتم اختيارها بعد عمل بحث اجتماعي من قبَل إدراة التضامن الاجتماعي.

أسماء القرى الموزع بها الشنط المدرسية

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد أبوالمجد، مدير العلاقات العامة بالمديرية، أنه تم توزيع 1150 شنطة مدرسية، اشتملت على كافة احتياجات الطالب خلال العام «كشاكيل وأدوات كتابية»، داخل 11 قرية بينها «نهطاي، شرشابة» بمركز زفتى، وقرية ميت حواي بمركز السنطة، وإخناوي بمركز طنطا، وكفر الزيات والمحلة وبسيون وسمنود.