أسعار الشنط المدرسية 2022.. تبدأ من 65 جنيها حسب النوع والحجم

أسعار الشنط المدرسية 2022 من الأمور التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر محرك «جوجل» خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي، فهي من أهم المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب لوضع الكتب الدراسية واستخدامها خلال العام الدراسي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الشنط المدرسية 2022 وفق جولة قام بها.

أسعار الشنط المدرسية 2022 في السوق المحلي

وبدأت أسعار الشنط المدرسية 2022 من 65 جنيهًا للأنواع الشعبية، ووصل سعرها لألف جنيه حسب الكماليات والحجم، وجاءت تفاصيل الأسعار كالآتي:

- حقيبة ظهر للأطفال في عمر الحضانة ترولي، بعجلات 40 سم، يصل سعرها لنحو 350 جنيهًا.

- حقيبة ظهر ألوان متعددة مناسبة للأطفال بأحجام مناسبة بسعر 100 جنيه.

- حقيبة مدرسية قماش عالي الجودة، بمتوسط سعر 500 جنيه.

- حقيبة ظهر بعدد من السوست وقابلة للطي، بمتوسط سعر 200 جنيه.

- حقيبة ظهر بنائي 46 سم، برسوم لطيفة، مع مقلمة وحافظة الطعام بسعر 700 جنيه.

- حقيبة ظهر مدرسية كحلي بسوستة ويد قابلة للتعديل وجيب أمامي بسعر 200 جنيه.

أسعار الشنط المدرسية 2022 في مواقع التسوق الإلكتروني

وارتفعت أسعار الحقائب وفق نوع العلامة التجارية المعلنة وجاءت سعرها ما بين 70 جنيهًا وحتى 1700 جنيه حسب الخامة ونوع العلامة التجارية والإكسسوارات التي تتواجد مع الحقيبة مثل الترولي واللانش بوكس والمقلمة.

أماكن بيع الشنط المدرسية بأسعار رخيصة

ويمكن للراغبين في شراء الحقائب المدرسية بأسعار مناسبة أو «جملة» وتحمل علامات تجارية كبرى وجودة ممتازة، الذهاب إلى منطقة العتبة وشارع الرويعي حيث تتواجد العديد من المحلات التي تبيع الحقائب المدرسية بسعر مناسب وخامات جيدة.