مواطنون عن حزمة الحماية الاجتماعية: «جت في وقتها وربنا يخلي لينا الريس»

استطلعت كاميرا برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، آراء المواطنين عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، والتي جاءت جميعها مرحبة بالخطوة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مواطنة: كل حاجة موجودة.. وربنا يخلي الريس

وقالت إحدى السيدات: «يشكر الرئيس السيسي إنه زود الدعم للناس الفقراء، وياريت يبقى كدة علطول»، وأضافت أخرى: «الزيت والمكرونة والرز والسكر وكل حاجة موجودة، ربنا يخلي الريس ويطول في عمره والحاجة جت في وقتها إحنا كنا محتاجين وعاوزين».

وعبرت إحدى السيدات عن سعادتها ببدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، قائلة: «مبسوطة الحمد لله والزيادة جت في وقتها، كل حاجة كويسة، كل حاجة عملها الريس جميلة كل الناس مبسوطة بيها وفرحانة».

مواطن: الدعم كنا محتاجينه

وتابعت إحدى السيدات: «فيه ناس محتاجة للجنيه الواحد مش للـ 100 جنيه، فإن ينزلهم حاجة زي كدة دة شيء كويس»، بينما أضاف أحد المواطنين: «الدعم اللي جه ده، جه في وقت كنا محتاجينه للناس الغلابة مش أنا بس».