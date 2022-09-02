توقعات بزيادة سعر أحدث إصدارات iPhone بنسبة 15%

توقع خبراء في أسواق الهواتف الذكية، أن تضاعف شركة آبل سعر هاتفها الجديد iPhone 14، بنسبة 15%، بسبب ارتفاع أسعار الشحن.

وبحسب موقع "سي إن إن بيزنس"، ستعلن شركة آبل عن تشكيلة iPhone 14 الجديدة في حدثها المقبل يوم الأربعاء المقبل، ولا تزال هناك علامة استفهام كبيرة تحيط بالمقدار الذي ستفرضه شركة التكنولوجيا العملاقة على أحدث وأكبر هواتفها الذكية.

وقال بن وود، كبير المحللين في شركة أبحاث السوق CCS ​​Insight، إن تسعير شركة آبل لمنتجاتها الجديدة يعد لغزًا حقيقيًا، نظرا لضغوط التضخم وارتفاع التكاليف المرتبطة بمكونات iPhone والشحن والنقل.

وأضاف "وود": "أتوقع أن آبل ربما تضطر إلى رفع الأسعار، ولكن نظرًا للإجهاد الذي يواجهه المستهلكون، فإنه يعتقد أن الشركة ستفعل أيضًا كل ما في وسعها لجعل ذلك أقل ما يمكن".

iPhone.. المعيار الذهبي للهواتف الذكية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إنه لا يوجد دليل واضح على تأثير الاقتصاد الكلي على مبيعات iPhone، وأن الشركة سجلت رقماً قياسياً في الربع الثالث من الإيرادات الخاصة بـ iPhone ، مضيفاً أن العملاء يواصلون اكتشاف أن iPhone يظل المعيار الذهبي للهواتف الذكية.

ويشير خبراء، إلى إمكانية طرح شركة آبل، أحدث أجهزة iPhone في 7 سبتمبر الجاري.

توقعات بزيادة سعر iPhone 14 بنحو 15%

وتوقع خبير تكنولوجيا الهواتف Ming-Chi Kuo، أن ترفع آبل متوسط ​​سعر بيع تشكيلة iPhone 14 بنحو 15٪ مقارنةً بتشكيلة iPhone 13، على يسجل سعر iPhone 13 العادي وغير المصغر 799 دولارًا، ويبدأ سعر iPhone 13 Pro من 999 دولارًا، ويبدأ iPhone 13 Pro Max بسعر 1099 دولارًا).