ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطار بميكروباص في الشرقية إلى 3 وفيات و10 إصابات

أكد مصدر أمني بمحافظة الشرقية ارتفاع ضحايا حادث تصادم ميكروباص وقطار وقع صباح اليوم أمام مزلقان قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس، إلى 3 أشخاص «شقيقين وخالهما» وإصابة والدتهما، بالإضافة لإصابة 9 آخرين.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جار التحقيق في الواقعة، وسيتم التحفظ على سائق الميكروباص للوقوف على ملابسات الحادث وسبب وقوعه.

بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار وميكروباص

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بتصادم قطار وميكروباص، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وذلك أثناء محاولة سائق الميكروباص عبور المزلقان الذي تزامن مع قدوم القطار.

نقل مصابي حادث قطار الشرقية إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع المتوفين الثلاثة في ثلاجة حفظ الموتى، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

يُذكر أنه وقع حادث تصادم ميكروباص بقطار أمام مزلقان كفر أكياد بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، خلال محاولة عبور «السيارة» من معبر غير شرعي، ما أدى لمصرع شقيقين وخالهما وإصابة 10 آخرين.