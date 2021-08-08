«السواق هرب».. تصادم قطار بضائع بـ«ميكروباص» في الشرقية

اصطدم قطار بضائع بـ«ميكروباص» أجرة على شريط السكة الحديد بمركز الزقازيق، إثر مرور سائق الميكروباص من مكان غير معد للعبور، في الوقت الذي كان القطار يستعد للمرور فوق القضبان، فيما أنقذت العناية الإلهية الركاب بعدما سارعوا بمغادرة السيارة قبل اصطدام القطار به، إلا أن السائق تمكن من الهرب.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتصادم قطار بضائع خط شبين القناطر - الزقازيق بسيارة ميكروباص أجرة، أثناء مرور القطار بدائرة مركز الزقازيق، إذ تبين محاولة سائق الميكروباص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وتوقفت السيارة فجأة قبل وصول القطار بدقائق، فسارع السائق والركاب بالمغادرة قبل وصول القطار واصطدم القطار بالميكروباص، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالمكروباص دون وقوع إصابات.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وشكلت الأجهزة الأمنية مأمورية لضبط سائق الميكروباص «الهارب» وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.