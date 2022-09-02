مصرع سيدة وابنتها وإصابة 10 في حادث تصادم قطار بميكروباص بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها وابنتها وأصيب 10 آخرين، في حادث تصادم ميكروباص بقطار بمزلقان أمام قرية كفر أكباد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ونُقل المصابون إلى مستشفى فاقوس المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة ميكروباص أمام قرية أكباد التابعة لداىرة مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع أم وابنتها، وإصابة 10 أشخاص آخرين بكدمات وجروح وكسور وسحجات.

قطار يصطدم بميكروباص في الشرقية

وتبين أن قائد السيارة الميكروباص حاول عبور المزلقان بالتزامن مع وصول القطار الذي اصطدم بالميكروباص، ودفعت هيئة الإسعاف في الشرقية بعددٍ من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، وتمّ التحفظ على الجثتين في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.