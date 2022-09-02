الحياة تعود لبحيرة «فنطاس» في سيوة مرة أخرى بعد تجفيف مياهها «صور»

عادت الحياة مرة أخرى إلى بحيرة فطناس في سيوة بعد تجفيفها خلال الأيام الأخيرة خلال عملية إيجاد حلول لمياه الصرف الزراعي الزائدة في الواحة، التي يتولاها قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، بعد أن أثرت على الزراعات والمنازل والمناطق المحيطة بها، في ظل إيجاد حلولًا لمنسوب مياه البحيرة وحل المشكلة التي عانت منها «فطناس» خلال شهر أغسطس 2022.

وأوضح محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، في حديثه لـ«الوطن»، أن بحيرة فطناس جفت مياهها خلال الفترة الأخيرة، لتعود المياه إليها حاليًا وذلك في إطار الاهتمام بها كأحد المزارات السياحية المهمة.

حل مشكلة بحيرة فطناس

وقال «بكر» إن هناك مشكلة في التخلص من مياه الصرف الزراعي في سيوة، خاصة أن مياه بحيرة فطناس كانت منسوبها مرتفعًا للغاية يصل إلى متر، وهو ما كان له تأثيرًا سلبيًا على البيوت المحيطة بها ومزارع الزيتون ونخيل التمر وجميع المناطق المحيطة، وعادت حاليًا المياه إليها من خلال قطاع المياه الجوفية كي لا تؤثر عليها كمزار سياحي ولكن ليس بنفس المنسوب القديم، لتحقيق التوازن وهو أمر فني خاص بحل مشكلة المياه الزائدة.

بحيرة فطناس أهم مزارات سيوة السياحية

فيما أكد فتحي عبدالله مرشد سياحي من سيوة لـ«الوطن»، أن بحيرة فطناس من أجمل المزارات السياحية في الواحة وتستقبل أجانب ومصريين يوميًا خلال الموسم السياحي للاستمتاع بها ومشاهدة غروب الشمس والاستجمام، وتناول المشروبات الباردة والساخنة، وتصويرها باعتبارها من أجمل المناظر الطبيعية في مصر.