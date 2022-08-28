محافظ مطروح: إقبال كبير على جناح سيوة في مهرجان التمور الأول بموريتانيا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، عن مشاركة تمور واحة سيوة ضمن الجناح المصري الخاص بوزارة التجارة بالمهرجان الدولي الأول للتمور بدولة موريتانيا وسط تواجد قوي للتمور الآسيوية بتنظيم من وزارة الزراعة الموريتانية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط على مدار ثلاثة أيام، ويختتم فعالياته مساء اليوم، وينتظر توزيع الجوائز على المتسابقين.

تمور سيوة في موريتانيا

وقال محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركة منتجات تمور سيوة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمراكز التكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة وعرض منتجات عدد من الشركات المصرية الرائدة من الأصناف المختلفة من التمور المصرية، دليل على جودة التمور، متابعا أن المهرجان حظي بإقبال كبير من الزائرين والمشاركين على جناح سيوة، وجاءت مشاركة التمور بواحة سيوة بالمهرجان نظرًا لما تتمتع به من شهرة عالمية ودولية في الأسواق لتنوع أصنافها.

سيوة من أكبر المدن المصرية المنتجة للتمور

وأضاف محافظ مطروح، أن سيوة استقبلت مهرجان التمور الدولي الذي نظمته جائزة خليقة الدولية لنخيل التمر من دولة الإمارات الشقيقة عدة دورات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لأن سيوة من أكبر المدن المصرية المنتجة للتمور وهي من أجود أنواع التمور العالمية، ويوجد بها قرابة مليون نخلة ومنها أصناف العزاوى والصعيدي والسيوي والمجدول والفريحي، وغيرها.

وتابع: «وهناك متابعة مستمرة من وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمطروح للمزارع ودعم المزارعين ومكافحة سوسة النخيل والاهتمام بقطاع الزراعة في سيوة».