«الري»: انخفاض منسوب بحيرة فطناس «طبيعي».. ودرجة الحرارة من أهم أسبابه

قال الدكتور محمد شامة وكيل إدارة الموارد المائية والري بسيوة، إنّ سبب جفاف بحيرة فطناس طبيعي ويحدث كل سنة، مشيرًا إلى أن البحيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث إن الدولة تعمل منذ عام ونصف في عدد من الأعمال ضمن البروتوكول الذي أبرمته وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف شامة في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، على قناة DMC، من تقديم سارة حازم: «كل المشروعات تتم بدراسة بمعرفة أساتذة قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، وهدفنا من المشروعات حل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي في سيوة التي تزيد كل عام عن الآخر».

زيادة درجة الحرارة من أسباب انخفاض منسوب بحيرة فطناس

وتابع وكيل إدارة الموارد المائية والري بسيوة، أن الصرف الزراعي هو المياه الفائض عن الري، لافتًا إلى أن سيوة أرض منخفضة، وبالتالي، فإن الينابيع تكثر فيها، وهو ما جذب السياح إليها، مشيرًا إلى أن الانخفاض في منسوب مياه بحيرة فطناس بسبب زيادة درجة الحرارة، حيث حدثت بشكل يفوق ما يتم كل سنة بسبب التغيرات المناخية، مؤكدًا أن فطناس بحيرة جانبية ناتجة عن الرشح من البحيرة الأساسية.

بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بتجفيف بحيرة «فطناس» في واحة سيوة بما يضر بمعدلات السياحة بالمنطقة، حيث تواصل مع وزارة الري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لا صحة لتجفيف بحيرة «فطناس» في واحة سيوة.

وذكر المركز في بيانه، أنه جرى عدة إجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، من أجل حل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي التي تسببت في ارتفاع مناسيب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، وهو ما أدى إلى الإضرار بزراعات «الزيتون والنخيل» بالمنطقة،