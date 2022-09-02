«التعليم العالي» تعلن فتح بدء التقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشئون الثقافية والبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنفيذ برنامج مبادرة «التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين»، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

البرنامج يهدف لتنمية مهارات موظفي المؤسسات الحكومية

ووفق إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن البرنامج يهدف إلى توفير منح دراسية تشمل «تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر»، وكذلك رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية، وبعض الأماكن في القطاع الخاص، من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين أدائهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل؛ للمساهمة في رفع معدل النمو الاقتصادي المصري، وأن هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الهمم، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 17 أكتوبر 2022.

وتشمل المجالات العلمية لهذه المنحة الآتي: الطاقة الجديدة والمتجددة، تحلية موارد المياه، العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، علوم الحياة، العلوم الزراعية والتغذية، العلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.

وأشار الإعلان، إلى ضرورة تعيين ﻣﻨﺴﻖ بكل ﻣﺆﺳﺴﺔ للتواصل ﻣﻊ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت للتنسيق بشأن هذه المنحة، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮحات البحثية واﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ، وذﻟﻚ في ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه 17 أكتوبر المقبل، مع التزام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺔ لقياس ﻘﺪرة اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

وأكد الإعلان أنه ﺳﯿﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻖ اﻟﻔﮭﻢ للمقترح اﻟﺒﺤﺜﻲ، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول خطوات التقدم والمستندات ونماذج التقدم المطلوبة لهذه المنحة وشروطها، على هذا الرابط .