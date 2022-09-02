«التعليم العالي»: عدد المقبولين في كليات الهندسة لن يتجاوز 25 ألف طالب

التقى اليوم، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.

مطالب نقابة المهندسين

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المطالب التي تقدم بها النبراوي للوزير، وقُدمت من قبل لوزير التعليم العالي السابق، الدكتور خالد عبدالغفار، وبينها الالتزام بمطالب نقابة المهندسين بتقليل أعداد الدارسين للهندسة التي تتراوح بين 42 - 45 ألف سنويا، إلى 25 ألف لهذا العام الدراسي.

وأكد «عاشور»، أن عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية لن يتجاوز 25 ألف طالب هذا العام، طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال اللقاء السابق.

اختبارات المعادلة لخريجي التعليم الفني

كما تطرق النقاش لأهمية التعليم الفني، وضرورة اجتياز خريجي التعليم الفني لاختبار المعادلة ليكون لهم الحق في الالتحاق بالتعليم الهندسي، بينما يلتحق باقي خريجي التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخراً، وهو ما أكد عليه وزير التعليم العالي، موضحا قبوله وتبنيه مقترح نقيب المهندسين بشأن تأسيس نقابة التكنولوجيين، لتضم خريجي الجامعات التكنولوجية.

وأوضح عاشور أنه سيتم تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، و بحث اشتراطات حصولها على الجودة للاستمرار وضمان جودة العملية التعليمية.

وتم التأكيد خلال اللقاء، أنه سيتم مناقشة اختبارات مزاولة المهنة بين مسؤولي الوزارة والنقابة للعمل على تطبيقها وإقرارها.

عدد المقبولين

ومن جانبه، شدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى عدد الطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد الخاصة الأعداد المحددة من قبل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالوزارة.

كما أكد النبراوي، أن هذه النتائج التي تم الوصول إليها هي خطوة على الطريق، وسنواصل مساعينا من أجل تحقيق مطالب المهندسين، والارتقاء بالمهنة، وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة والمرضية للجمعية العمومية في هذا الشأن.