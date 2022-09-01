طارق النبراوي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث أزمة تنسيق كليات الهندسة

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اليوم، بالدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث قضايا التعليم الهندسي وأزمة تنسيق كليات الهندسة 2022، وذلك بحضور المهندس محمد ناصر أمين الصندوق بنقابة المهندسين والنائب إيهاب منصور، ومن المقرر أن تصدر النقابة بيانا في وقت لاحق بتفاصيل ما جرى خلال اللقاء.

أزمة تنسيق كليات الهندسة 2022

ويعد هذا اللقاء الثاني بالدكتور أيمن عاشور والثالث بين نقيب المهندسين ووزير التعليم العالي بشكل عام، حيث التقى من قبل بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة الحالي والتعليم العالي السابق، لمناقشة أزمة تنسيق كليات الهندسة 2022 ومشكلات التعليم الهندسي بسبب اعتراض النقيب على انخفاض الحدود الدنيا.

وكان المهندس طارق النبراوي، قد التقى قبل أيام بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بحضور المهندس حسام رزق، وكيل نقابة المهندسين، حيث طالب «النبراوي» حينها، بحسب بيان، بأن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس وليس وفقا للمعايير القائمة حاليا، وألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5% في تنسيق كليات الهندسة 2022، موضحا أنه تم الاتفاق على تحديد عدد 25 ألف طالب يلتحقون بالتعليم الهندسي هذا العام.

التعليم الهندسي

وكان «النبراوي» طلب في وقت سابق ضرورة إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وبما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصري والنسب العالمية المتفق عليها.

كما أعلن نقيب المهندسين، أنه بالتنسيق مع النائب المهندس إيهاب منصور، فقد تم تقديم طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية.