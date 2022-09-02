إصابة عاملين بحروق أثناء عملهما في شركة بترول بمطروح.. «وقعت عليهم مية مغلية»

أصيب شابان بحروق بدرجات مختلفة، منذ قليل، إثر تعرضهما لحروق في الجسم خلال عملهما في موقع إحدى شركات البترول جنوب مدينة مرسى مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بالصحراء وتم تقديم الاسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء السيد سلطان، بالحادث.

أسماء مصابي حادث شركة البترول

واستقبل مستشفى مرسى مطروح العام، اليوم الجمعة، مصابين تعرضا لحروق في شركة للبترول، وهما «عطية عزت عطية»، 25 سنة، من المنوفية، مصاب بحروق من الدرجه الأولى والتانية بنسبة 18%، وجرى وضعة تحت الملاحظة، و«صبري عمر عبدالعزيز»، 27 سنة، من القاهرة، مصاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 5%، وتم وضعة تحت الملاحظة.

أسباب حروق الجسم

وتبين عقب فحص المصابين في حادث شركة البترول من خلال فريق الرعاية العاجلة بمستشفى مطروح العام، أن سبب الحروق انسكاب مياه مغلية على جسمهما في مقر عملهما.

الرعاية الطبية للحروق

وجرى نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفى مطروح العام، تحت الرعاية الطبية من خلال أطباء متخصصين ورعاية طبية دقيقة وتمريض متخصص لاستكمال العلاج لهما.