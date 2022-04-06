اتهام 3 أشخاص بتعذيب مسجل سرقات في «عشة» بالمحلة.. حروق وكدمات

شهدت قرية قريطنة، بمركز المحلة، بمحافظة الغربية، قيام 3 أشخاص بالتعدي بالضرب على مسجل سرقات بالضرب، بعد استدراجه الى إحدى العشش، وسط الأراضي الزراعية، وتجريده من ملابسه ثم مارسوا عليه وصلة تعذيب صعقا بالكهرباء والضرب نحو 5 ساعات متواصلة، بعد شكهم في سلوكه، وأنه قام بسرقة مشغولات ذهبية من أقاربهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

حروق وكدمات

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من عبد الحي سيد أحمد يتهم فيه 3 أشخاص، وهم «ع. س»، 45 سنة، و«م. ي»، 50 سنة، و«ج . ح»، 25 سنة، بالاعتداء على نجله «فؤاد»، 17 سنة، ما أصابة بحروق وكدمات متفرقة فى الجسد.

وذكر والد المجنى عليه فى البلاغ، والذي يحمل رقم 12578 لسنة 2022 جنح مركز المحلة، أن 2 من المتهمين استدرجا نجله بزعم التحدث معه، ثم فوجىء باستدراجه داخل «عشة مهجورة» في أرض زراعية، وجردوه من ملابسه بمساعدة متهم آخر، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح وبالصعق الكهربائي وبآلات حادة، لمدة 5 ساعات متواصلة، لإجباره على الاعتراف بسرقة مبالغ مالية تخص أقارب المتهمين ومشغولات ذهبية لاشتباههم فى المجني عليه، لأن له عده سوابق فى جرائم السرقة.

تقرير الطب الشرعي

وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت عرض المجني عليه على الطب الشرعي واستخراج تقرير طبي بحالته الصحية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 2 من المتهمين، وجار ضبط المتهم الثالث، وإخطار النيابة العامة ، والتي طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.