أول صور من موقع العثور على جثة فتاة أجنبية متفحمة بحلوان: حروق وطعنات

حصلت «الوطن» على اللقطات الأولى من موقع العثور على جثة فتاة أجنبية بجوار مسجد الدسوقي الكائن بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، مصابة بحروق وطعنات، وأجرت خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح جريمة، وتم رفع بصمات الأصابع وبصمات وراثية وقلمات أظافر من الضحية، وإرسال العينات للمختبر الجنائي وتحليلها ومطابقتها بالعينات المتحفظ عليها.

في الوقت نفسه أمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.

بلاغ بالواقعة

كانت الساعة تشير عقاربها في السابعة من مساء أول أمس فور ورود إشارة من النجدة لضباط قسم شرطة حلوان، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أدهم بجوار مسجد الدسوقي، وبالانتقال أمكن السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين نشوب حريق محدود.

وبإجراء المعاينة عُثر على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات.

وبعمل التحريات تبين أنها متزوجة حديثا ومقيمة بصحبة زوجها المصري ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على صاحب العقار ومالك الشقة محل الواقعة، وتبين أن زوج الضحية استأجرها منه، وتكثف مباحث حلوان جهودها لكشف غموض الواقعة والوصول لزوج الضحية وضبطه.

مطعم لحوم فاسدة

وفي سياق منفصل، قررت جهات التحقيق، حجز صاحب مطعم 24 ساعة لحين ورود تحريات ضباط المباحث لاتهامه بحيازة ربع طن دواجن فاسدة بمنطقة المعادي، كما طلبت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى معامل وزارة الصحة؛ لتحليلها وبيان طبيعتها.

وكشفت التحقيقات أنه فور ضبط المسؤول عن أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة المعادي بحوزته كميات كبيرة من اللحوم المجمدة مجهولة المصـدر ومنتهية الصلاحية وفاسدة، بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بـذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبينت التحقيقات أنه عٌثر بداخل المطعم على 277 كيلو جرام «دواجن ومقطعات لحوم» – 1007 طيور «حمام» جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

حُرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بالقرار السالف ذكره.