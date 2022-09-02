القبض على لص سرق هاتفًا أثناء صلاة الجمعة في القليوبية «صور»

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر بأحد المساجد في محافظة القليوبية أثناء أداء فريضة الصلاة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بأحد المساجد الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء صلاة الجمعة.

ضبط المتهم بسرقة الهاتف

بالفحص من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط «اللص»، مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقام بالإرشاد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.